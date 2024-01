10.000 Euro Schaden: Unbekannte brechen in Getränkemarkt in Limbach-Oberfrohna ein

Neben Bargeld gehören auch verschiedene Waren zum Diebesgut. Die Polizei fahndet nun nach den Tätern.

Aus einem Getränkemarkt in Limbach-Oberfrohna haben Unbekannte Waren im Wert von rund 5000 Euro gestohlen. Laut Polizei Zwickau sind die Täter in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gewaltsam in den Getränkemarkt an der Waldenburger Straße in der Großen Kreisstadt eingedrungen. Die Unbekannten entwendeten neben Bargeld auch einen Laptop und...