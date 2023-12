100-Millionen-Loch: Wo die Stadt Chemnitz 2024 sparen muss

Ohne Haushaltsperre geht es in Chemnitz im kommenden Jahr nicht. Finanzbürgermeister Ralph Burghart erklärt, in welchen Bereichen er den Rotstift ansetzt und was gesichert ist.

Eine Milliarde umfasst der Haushalt der Stadt Chemnitz für das kommende Jahr. Nach aktuellen Stand sind etwa zehn Prozent davon nicht gedeckt. Eine Lücke von knapp 100 Millionen Euro. Allein 23 Millionen davon entstehen durch Tarifsteigerungen im zweistelligen Prozentbereich. Trotzdem soll beim Personal 2024 nicht gespart werden, versichert...