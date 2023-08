1500 Liter Wein: Beim Weinbudenzauber in Limbach-Oberfrohna haben auch die Besucher ein Wörtchen mitzureden

50 verschiedene Weine bietet das Weinfest am Wochenende. Drei Tage lang können diese verkostet werden. Insbesondere bei den Preisen möchten die Veranstalter jeden Geldbeutel berücksichtigen.

An mehreren Abenden saß das Team der Parkschänke in Limbach-Oberfrohna in den letzten Monaten zusammen, um gemeinsam verschiedenste Weinsorten zu testen. Was nach Vergnügen klingt, war für Geschäftsführer Robby Lindner und seine Mitarbeiter jedoch Arbeit. Denn die insgesamt 50 Weine, die bei den Weinproben am besten abgeschnitten haben,...