22-Jähriger verfolgt Auto-Einbrecher

Nach einem Zeugenhinweis konnten die Beamten den mutmaßlichen Täter an der Altchemnitzer Straße festnehmen. Der 31-Jährige muss zum Haftrichter.

Chemnitz. Ein Autofahrer, der am Montagnachmittag einen Einbruch bemerkt hatte, folgte dem mutmaßlichen Dieb bis zum Südbahnhof. Dort konnten ihn Polizisten vorläufig festnehmen.

Aus dem Auto war eine Geldbörse entwendet worden. Das Diebesgut fanden Polizisten in einem Mülleimer entlang des Laufwegs des Tatverdächtigen.

Bei der Durchsuchung des 31-jährigen Deutschen fanden die Beamten einen auf eine andere Person ausgestellten Ausweis. Wie sich bei der näheren Prüfung herausstellte, war dieser im Chemnitzer Yorckgebiet gestohlen worden.

Verhaftung und Beschlagnahmungen

Es folgte die Durchsuchung der Chemnitzer Wohnung. Auch dort wurden die Beamten fündig. Zum einen trafen sie auf einen 43-jährigen Mann (deutscher Staatsangehöriger), der per Haftbefehl gesucht wurde. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Zum anderen stellten die Beamten in den Wohnräumen mutmaßliches Diebesgut sicher. So fanden sie u.a. eine gestohlene Geldkarte aus dem bereits erwähnten Einbruch im Yorckgebiet. Auch eine Jacke im Wert von etwa 50 Euro wurde sichergestellt, die mutmaßlich aus einem erst Montagfrüh angezeigten Einbruch stammt. In der Nacht zu Montag war in der Rembrandtstraße gewaltsam in einen Opel eingedrungen worden. Auch weitere aufgefundene Dokumente können bereits zurückliegenden Pkw-Einbrüchen zugeordnet werden. (cma/kas)