40 Chemnitzerinnen und ein verspätetes Musik-Jubiläum

Die "Tuesday Singers" frönen seit 2001 ihrer Leidenschaft - dem Chorgesang. Am 13. Mai wollen sie zeigen, was klanglich in ihnen steckt. Ihr Konzert verspricht einen bunten Musikmix.

40 Chemnitzer Sängerinnen wollen am 13. Mai ihr Chorjubiläum "20 + 2 Jahre feiern". Seit 2001 proben die Frauen der "Tuesday Singers" - wie der Name schon verrät - jeden Dienstag an jazzigen Standards, Popsongs, Gospelhymnen, Chansons und Stücken aus dem Bereich Weltmusik. Dabei gibt es keine Stil- oder Ländergrenzen für den Chor. Deutsche,...