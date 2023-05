45.000 Euro Schaden: Mercedes fängt auf A4 bei Limbach-Oberfrohna Feuer und brennt komplett aus

Chemnitz/Limbach-Oberfrohna.

Ein Mercedes ist am Donnerstagnachmittag auf der A4 an der Anschlussstelle Limbach-Oberfrohna ausgebrannt. Der Fahrer des Autos war zuvor in Fahrtrichtung Erfurt unterwegs. Gegen 13.45 Uhr fuhr er laut Polizeidirektion Chemnitz auf einen Kia auf, der sich in der linken Fahrspur befand. Details zum Unfallhergang sind noch nicht bekannt. Nach dem Zusammenstoß fing der Mercedes Feuer und brannte komplett aus. Die Insassen konnten das Fahrzeug rechtzeitig verlassen. Sie und der Fahrer des Kia blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 40.000 Euro. Zusätzlich entstanden Schäden an der Fahrbahn in Höhe von 5000 Euro. Die Autobahn war für zweieinhalb Stunden voll gesperrt. (grun)