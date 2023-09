5G-Nutzung ohne China? Hartmannsdorfer Firma macht es vor und will Umsatz verdreifachen

Für das Mobilfunknetz in Deutschland sollen Komponenten chinesischer Hersteller aus Angst vor Spionage verboten werden. Das ist die Chance für albis-elcon in Hartmannsdorf. Am Freitag darf jeder dort hinter die Kulissen schauen.

Zauberwort 5G: Das mobile Netz wird deutlich schneller und immer mehr technische Geräte können im Alltag vernetzt werden. Gerade in der Energiekrise werden Smart Metering (automatisches Ablesen von Strom-, Gas- und Wasserverbräuchen) oder Smart Home-Technologien (Vernetzen nicht nur von Telefon, Computer und Fernseher, sondern auch von...