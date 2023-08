A72-Autobahnabfahrt Chemnitz-Süd ab Freitag teilweise gesperrt

Autofahrer, die von der A72 in Richtung Zentrum fahren wollen, sollten in den nächsten drei Wochen die Abfahrt Chemnitz-Süd meiden. Ab Freitag bis 25. August wird die Abfahrt aus Richtung Hof kommend gesperrt. Das kündigt das Rathaus an. Grund dafür ist der nächste Abschnitt der Sanierung der Neefestraße, der den Bereich zwischen A72 und der...