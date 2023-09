AfD-Abgeordneter ruft in Neukirchen zur Versammlung gegen Windkraft auf – Polizei ermittelt

Zahlreiche Menschen hatten sich am Sonntag im Neukirchener Wald versammelt, um gegen geplante Windkraftanlagen zu demonstrieren. Dazu aufgerufen hatte die AfD – allerdings ohne die Versammlung anzumelden.

Zu einem nicht angemeldeten Protest gegen den Bau von Windkraftanlagen kam es am Sonntag im Neukirchener Wald. Der AfD-Bundestagsabgeordnete Thomas Dietz hatte am Samstag in einem Facebook-Post zu der Versammlung aufgerufen. Ursprünglich war ein Fototermin der „Freien Presse“ mit einzelnen Anwohner am Neukirchener Wald geplant. Anlass dafür...