Als in Karl-Marx-Stadt die Toten über die Spielwiese zur Pathologie gekarrt wurden

Chemnitzer Schüler haben sich für den Geschichtswettbewerb des Bundespräsidenten mit dem Wohnen im städtischen Klinikum Karl-Marx-Stadt befasst. Zeitzeugen berichteten so manch kuriose Begebenheit.

Als der heutige Rentner Gunter Uhlmann ein Kind war und auf der Wiese vor dem Haus spielte, sah er oft Folgendes: Ein Mann kam mit einer Art Schubkarre an ihm vorbeigefahren. In dieser Karre lagen Tote, die in die Pathologie gebracht wurden. Gunter Uhlmann wohnte unweit des Doktor-Panowsky-Hauses, das früher Sitz der Pathologie im Krankenhaus...