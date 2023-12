Alte Grundschule in Adorf beschäftigt Ortschaftsrat: So soll das Gebäude zukünftig genutzt werden

Nach dem Neubau einer Grundschule in Neukirchen wird die alte Grundschule im Ortsteil Adorf künftig leer stehen. In der Gemeinde gibt es bereits Pläne für das Gebäude. Stimmt der Ortschaftsrat diesen zu?

Wie geht es nach der Eröffnung der neuen Grundschule in Neukirchen im Jahr 2026 für die Grundschule im Ortsteil Adorf weiter? Dazu wird der Ortschaftsrat in seiner Sitzung am 4. Oktober abstimmen. In einer Einwohnerversammlung stellten Neukirchens Bürgermeister Sascha Thamm (Freie Wähler) und Adorfs Ortsvorsteher Bernd Bochmann die Pläne für...