Alter Baum stürzt auf Hof von Chemnitzer Schule

Das hätte schlimme Folgen haben können: Schwerer Schnee hat einen großen Baum zu Fall gebracht. Noch tags zuvor herrschte auf dem Gelände reger Betrieb.

Nicht nur das Hochwasser hat an den vergangenen Tagen in Chemnitz die Einsatzkräfte auf Trab gehalten. Auch Wind und Schneebruch hinterließen Spuren im Stadtbild. Riesenglück hatten dabei offenbar die Schülerinnen und Schüler des Goethegymnasiums in Bernsdorf. Einen Tag nach dem letzten Schultag vor den Ferien war ein großer Baum auf ihrem...