An einer Bushaltestelle in Burgstädt ist ein Mülleimer in Flammen aufgegangen

An einer Bushaltestelle in Burgstädt hat am Montag ein Mülleimer gebrannt. Ein Mann hatte des Feuer beim Verlassen eines nahen Einkaufsmarktes an der Lindenstraße bemerkt und die Polizei informiert. Unweit vom Ort des Geschehens stand ein Mann mit einem Fahrrad. Der Zeuge sprach diesen an und forderte ihn auf, das Feuer zu löschen. Der...