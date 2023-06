Anhänger-Brand auf der Autobahn: Was war die Brandursache?

Das schnelle Handeln des Lkw-Fahrers am Montag auf der A 72 bei Hartmannsdorf hat offenbar Schlimmeres verhindert. Das Fahrzeug sei auf der Autobahn in Fahrtrichtung Leipzig unterwegs gewesen, als der Anhänger vermutlich aufgrund eines Reifenschadens Feuer fing, so eine Polizeisprecherin. Der Brand sei unkontrollierbar geworden. „Der Fahrer...