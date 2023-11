Antisemitismus: Burgstädter Gymnasiasten wechseln die Perspektive

Bei einem Projekttag lernen die Schülerinnen und Schüler jüdisches Leben kennen. Im Mittelpunkt steht der aktuelle Nahost-Konflikt.

Was bedeutet es eigentlich, jüdisch zu sein, und welche Unterschiede gibt es zu anderen Weltreligionen? Wo beginnt Antisemitismus und welche zeitgenössischen Formen sind derzeit verbreitet? Mit diesen und anderen Fragen beschäftigen sich Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums Burgstädt in drei Workshops am 21. November....