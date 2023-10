Auf der Suche nach Schleusern: A 72 vier Stunden für Großkontrolle gesperrt

Knapp vier Stunden lang war die Autobahn in Richtung Leipzig gesperrt. Bei einer Großkontrolle haben Polizisten am Donnerstag alle Fahrzeuge gestoppt. Dabei suchten sie nach Schleusern.

Mühlau. Der normale Wahnsinn auf den Autobahnen rund um Chemnitz: Staus zwischen Abfahrt Glösa und Chemnitz-Mitte auf der A4 wegen Bauarbeiten. Bei der Überfahrt zur A72 in Richtung Leipzig dann Entspannung. Doch nicht lange. Kurz nach der Abfahrt Hartmannsdorf wird eine Verkehrskontrolle angekündigt. Der Verkehr wird erst auf eine Fahrspur und anschließend zum Parkplatz "Am Mühlbachtal" geleitet. "Wir führen stichpunktartig Verkehrskontrollen durch", sagt Oberkommissarin Julia Schwarzenberg. Im Fokus stehen Kriminalitätsbekämpfung und Verkehrssicherheit. Laut Schwarzenberg haben 100 Einsatzkräfte zwischen 9.30 und 13 Uhr 138 Fahrzeuge kontrolliert.

Spürhund sucht Lkw nach möglichen Flüchtlingen ab

Viele Kraftfahrer können unbehelligt weiterfahren. So ein Lkw aus der Türkei. Er muss Fahrzeugpapiere und Führerschein zeigen, die Einhaltung der Pausenzeiten nachweisen und die Ladung zeigen. Die Kontrolle des zulässigen Gewichtes auf der Waage fällt positiv aus. "Alles in Ordnung", heißt es. Die Kontrolle bei einem Lkw mit Sattelauflieger aus Tschechien dauert indes länger. Polizeihauptmeister Hübler wird gerufen. Der 46-Jährige ist Hundedienstführer bei der Bundespolizei, die neben dem Zoll Kontrollen mit den Vierbeinern durchführt. Sein zehnjähriger Rüde Amon ist ein Behältnis-Spürhund, erklärt er und läuft um den Lkw. Durch die Plane und mögliche Behälter könne er erkennen, wenn Personen auf der Ladefläche sind. Alle paar Meter bleibt Hübler mit Amon stehen. "Bei einer Geruchsquelle hätte er gebellt", erklärt er. Die Kontrolle verläuft ergebnislos. Immer wieder würden Flüchtlinge auf Fahrzeugen entdeckt, manchmal komme jede Hilfe zu spät. Oder: Erst vor wenigen Tagen waren sieben Menschen gestorben, als ein Schleuserfahrzeug bei der Flucht vor der Polizei in Bayern verunglückt war.