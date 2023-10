Auf ein Tänzchen mit „Let‘s Dance“-Legende Joachim Llambi in Chemnitz

Für tanzbegeisterte Chemnitzer gab es am Sonntag eine außergewöhnliche Einlage, als der bekannte „Let’s Dance“ Star-Juror Joachim Llambi zu Gast in der Tanzschule Köhler und Schimmel war. Den TV-Star und die Tanzfamilie aus Chemnitz verbindet eine lange Freundschaft.

Die Begeisterung und Energie in der Tanzschule Köhler und Schimmel waren an diesem Tag förmlich greifbar. Zum ausverkauften Tanz am Sonntag in der Chemnitzer Filiale der Kult-Tanzschule kamen mehr als 45 Paare zusammen aufs Parkett. Eine Gelegenheit, um von einem der besten Tänzer und Juroren Deutschlands zu lernen. Bereits zum zweiten Mal hat...