Aufruf zur Tötung? Staatsschutz ermittelt zu Graffiti in Wittgensdorf

Wer dieser Tage die zentrale Dorfstraße in Wittgensdorf entlangfährt, macht große Augen. Zwischen den Abzweigen Herzogshöhe und Burgstädter Straße sind die Fassaden etlicher Häuser mit großen Schriftzügen und Symbolen beschmiert. Mal in Hellblau, mal in Dunkelblau, über zweieinhalb Meter hinweg. Insgesamt elf Gebäude sind laut Polizei betroffen,...