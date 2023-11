Aufwärts oder abwärts: Wohin steuert der Sonnenberg in Chemnitz?

Der Sonnenberg ist vieles. Dort ist Subkultur zu Hause, leben die meisten Ukrainer, es finden sich die höchste Arbeitslosenquote und gleichzeitig schick sanierte Altbauten. Teil 1 einer Annäherung.

Kaum einer der 39 Chemnitzer Stadtteile ist so schwer greifbar, so in sich widersprüchlich, wie der Sonnenberg. Für die einen ist er der perfekte Wohnort, weil es grüne Ecken und schöne Häuser gibt, Kitas, Schulen und die Nähe zur Innenstadt. Für die anderen ist der Stadtteil zu dreckig, zu arm, zu kriminell. Der Ausländeranteil ist hoch,...