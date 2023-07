Aus für Schulweghelfer an Chemnitzer Schulen: „Sicherheit darf kein Kostenfaktor sein“

Das überraschende Ende der Begleitung von Grundschülern in mehreren Stadtteilen stößt selbst in der Partei von OB Schulze auf Kritik.

Chemnitz. Nach einem Bericht der "Freien Presse" über das Aus für den Einsatz von Schulwegbegleitern an weiteren Chemnitzer Schulen fordern Kommunalpolitikerinnen und -politiker mehrerer Parteien vom Rathaus Aufklärung. Ein sicherer Schulweg dürfe weder Kostenfaktor noch Verhandlungsmasse sein, sagt Linken-Stadträtin Sabine Brünler. "Es ist immer wieder die Rede davon, dass es gut für die Kinder sei, selbstständig ihren Weg zur Schule gehen zu können, und dass Elterntaxis nur unnötig Zufahrten verstopfen", so Brünler. Ausgaben für die Schulwegbegleiter verursachten zudem keine immens hohen Kosten.

Eltern doppelt verärgert

Auf Anfrage der "Freien Presse" hatte die Stadtverwaltung bestätigt, dass es an der Schloßschule in Schloßchemnitz sowie an der Grundschule in Harthau ab dem neuen Schuljahr keine Schulwegbegleiter mehr geben wird. Die Entscheidung über ein Auslaufen der Verträge sei bereits im Zuge der Planung der städtischen Finanzen für dieses Jahr getroffen worden, heißt es. Zudem würden die geringfügig beschäftigten Helfer künftig für die Begleitung von Schülerinnen und Schülern der Annenschule benötigt. Diese werden ab dem neuen Schuljahr in einem anderen Schulgebäude im Nachbarstadtteil Sonnenberg unterrichtet.

Die in Schloßchemnitz betroffenen Familien verärgert die Entscheidung gleich doppelt. Sie fürchten um die Sicherheit ihrer Kinder und kritisieren zudem, dass die geplante Änderung erst am vorletzten Schultag bekannt wurde. "Das geht gar nicht", äußerten Elternvertreter.