Aus Liebe zum Buch: Wie alt die Bücherzelle in Limbach-Oberfrohna ist

Ein Fest für alle Buchliebhaber findet am kommenden Samstag in Limbach-Oberfrohna statt. Von 14 bis 17 Uhr wird an der Bücherzelle im Ortsteil Kändler das Bücherzellenfest am Feldweg 12 gefeiert. Neben einem Büchertisch wird es auch einen kleinen Flohmarkt geben. Für die Kleinsten gibt es Bastelangebote. Organisatorin Jeannine Steiner lädt...