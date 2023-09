Auseinandersetzung in der Chemnitzer Innenstadt: Verletzter muss ins Krankenhaus

Am Freitagabend rückten Einsatzkräfte in die City aus. Am Wall waren Personen mutmaßlich in Streit geraten.

Am Wall im Zentrum ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Polizei und Rettungskräfte rückten am Freitag, 20.30 Uhr in die City aus, bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz am Samstagvormittag. Am Wall im Zentrum ist es zu einer Auseinandersetzung gekommen. Polizei und Rettungskräfte rückten am Freitag, 20.30 Uhr in die City aus, bestätigte die Polizeidirektion Chemnitz am Samstagvormittag.