Ausländer in Chemnitz: Weniger als die Hälfte sind Geflüchtete

Die Migrationspolitik drohe aus dem Ruder zu laufen und das demokratische Miteinander zu gefährden, äußerte Oberbürgermeister Sven Schulze vor wenigen Tagen. Wie sieht die Lage in seiner Stadt aus?

Sprunghafter Anstieg: Wie schon während der Flüchtlingskrise 2015/16 ist die Anzahl der in Chemnitz lebenden Ausländer in den vergangenen beiden Jahren erneut sprunghaft gestiegen. Sie lag laut Rathaus im Sommer dieses Jahres bereits bei über 33.100. Das entspricht einem Plus von mehr als 40 Prozent seit 2021. Damit ist mittlerweile gut jeder...