Autismusverein Chemnitz ist zahlungsunfähig: Wie geht es weiter?

Zum ersten Mal findet in Chemnitz eine Themenwoche Autismus statt. Professoren, Ärzte, Psychologen, Betroffene und Wissenschaftler sprechen über die genetisch bedingte neurologische Variante. Für ein volles Haus sorgte der Verein "White Unicorn", was wohl am berühmten Sprecher Mark Benecke lag. Ein Fachvortrag mit anschließender Fotorunde und der Erkenntnis: Es könnte vieles so einfach sein.