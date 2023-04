Autogrammstunde mit Blond: Fans wollen auf alles Unterschriften - von der Platte bis zur Haarbürste

"Es ist so schön, es ist so toll Blondinator zu sein!", klingt es nicht nur im Intro des neuen Albums. Das zeigen auch die Fans der Chemnitzer Indie-Pop Band. Schon kurz vor Beginn der Signierstunde am Donnerstagabend standen rund 20 Leute vor dem Plattenladen. 19 Uhr öffnet Lotte Kummer dann endlich die Türen. Die Aufregung der Fans ist spürbar:...