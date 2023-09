Bach in 3D: Warum und womit der Landesjugendchor Sachsen nach Burgstädt einlädt

Das 15-jährige Bestehen des Klangkörpers wird in diesem Jahr an mehreren Orten gefeiert. Am Samstag ist der Auftakt mit einem besonderen Bach-Konzert.

Der Mittelsächsische Kultursommer (Miskus) macht Station in Burgstädt: Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Landesjugendchores Sachsen gibt der Klangkörper am 9. September um 19 Uhr ein Konzert in der Stadtkirche. Für das Jubiläum hat das Ensemble das Konzept zu „Bach in (E)Motion" (Bach in Bewegung/Bach emotional erleben)...