Bad Garnsdorf öffnet am 15. Mai mit mehr Service und höheren Preisen

Die Sonne hat es in den vergangenen Tagen gut gemeint. So kletterten die Temperatur tags schon über 20 Grad. Auch für das Sommerbad in Garnsdorf zählt jeder Sonnentag, denn das Bad wird solarerwärmt. Das heißt: Das Wasser heizt sich im 25-Meter-Becken schneller auf. "Wenn wir Glück haben, wird es zum Saisonstart um die 20 Grad", sagt...