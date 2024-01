Bahnstreik: So lief der erste Tag aus Chemnitzer Sicht

Bis Freitagabend hat die Lokführergewerkschaft GDL zum Streik aufgerufen. Auswirkungen hat das auch auf Citybahn, Mitteldeutsche Regiobahn und Erzgebirgsbahn. Nicht alle Verbindungen fielen am ersten Tag aus. Ein Überblick und wie es weitergeht.

Der Streik der Gewerkschaft Deutscher Lokomotivführer (GDL) wirkt sich auch in Chemnitz massiv aus. Noch bis Freitagabend wird gestreikt. Bei der City-Bahn fallen seit Mittwochmorgen fast alle Verbindungen aus, bestätigt Sprecher Falk Ester. Es habe allerdings geklappt, zumindest im Schülerverkehr am Morgen Fahrten zu ermöglichen. So fuhr eine...