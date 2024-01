Bauernproteste am Mittwoch in Chemnitz: Nur Traktorenkorso sorgt auf B 173 für Verzögerungen

Während es in anderen Regionen zum Teil massiven Einschränkungen gegeben hat, verlief der Mittwoch in der Stadt relativ ruhig. Nur am Morgen kam es zu Verkehrsbehinderungen.

Dritter Tag der Bauernproteste: In Chemnitz verlief dieser relativ ruhig. Blockierte Autobahnauffahrten gab es keine. Für Beeinträchtigungen hat lediglich ein Korso am Morgen auf der B 173 gesorgt. Auf der Dresdner Straße hatten sich gegen 7 Uhr bis zu 200 Landmaschinen, Lkw und Autos versammelt, um gemeinsam zu einer Protestkundgebung nach...