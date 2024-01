Bauernproteste am Montag: Für Limbach-Oberfrohna zusätzliche Blockaden angekündigt

Seit einigen Tagen kursiert ein Video im Internet, in dem für Hohenstein-Ernstthal und Limbach-Oberfrohna zusätzliche Straßenblockaden neben denen an Autobahnauffahrten angekündigt werden.

Werden Limbach-Oberfrohna und Hohenstein-Ernsttahl am Montag abgeriegelt? So zumindest scheint der Plan zu sein. Seit einigen Tagen kursiert in den Sozialen Netzwerken ein Video. Ein Mann spricht, liest von einem Zettel ab. Es folgt eine Aufzählung von Straßen und Orten, die am Montag blockiert werden sollen. Von der Zufahrt nach St. Egidien,...