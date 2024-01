Bauernproteste in Chemnitz und Umland: Das kommt am Freitag auf Autofahrer zu

In Chemnitz und im Umland setzten sich am Donnerstag die Einschränkungen im Verkehr durch Proteste zunächst fort. Ab 9 Uhr entspannte sich die Lage. Am späten Nachmittag traf ein kleiner Korso in der Innenstadt ein. Am Freitag soll eine wichtige Kreuzung blockiert werden.

Die Polizei hat am Donnerstagmorgen Blockaden eines Kreisverkehrs zwischen Chemnitz-Wittgensdorf und Hartmannsdorf sowie der A72-Auffahrten in Röhrsdorf aufgelöst. Betroffen war dadurch auch die Zufahrt eines Großtanklagers auf der S 242 Richtung Hartmannsdorf. Von dort aus werden Kunden im Großraum Chemnitz, Freiberg, Zwickau und Altenburg... Die Polizei hat am Donnerstagmorgen Blockaden eines Kreisverkehrs zwischen Chemnitz-Wittgensdorf und Hartmannsdorf sowie der A72-Auffahrten in Röhrsdorf aufgelöst. Betroffen war dadurch auch die Zufahrt eines Großtanklagers auf der S 242 Richtung Hartmannsdorf. Von dort aus werden Kunden im Großraum Chemnitz, Freiberg, Zwickau und Altenburg...