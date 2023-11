Belebung des Brühls in Chemnitz: Nächster Schritt für mehr Leben auf dem Boulevard

Die Pläne zum Lockern der Vorschriften für die Gastronomie im Herzen des Viertels haben eine weitere Hürde genommen. Doch in der Kommunalpolitik gibt es auch Gegenwind.

Wie kommt wieder mehr Leben auf den Brühl? Diese Frage beschäftigt Chemnitz seit dem Niedergang des einstigen Einkaufsboulevards am Rande der Innenstadt in den 1990er-Jahren. Ein Großteil der Häuser entlang des Brühls wurde längst saniert. Mittlerweile verzeichnet das Viertel mit die höchsten Preise bei Neuvermietungen in ganz Chemnitz.