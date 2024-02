Beliebter Radweg in Chemnitz: Kommt der mehrspurige Ausbau – oder nicht?

Auf der Route entlang des Kappelbachs im Westen der Stadt geht es oft recht eng zu. Politiker fordern mehr Platz. Nun liegt das Ergebnis einer Überprüfung vor.

Was für die Chemnitzer Autofahrer Südring und Neefestraße, das ist für die Radfahrerinnen und Radfahrer die Radstrecke am Kappelbach. Kaum irgendwo sonst in der Stadt sind so viele Menschen mit dem Rad unterwegs wie auf der Route, die sich über mehrere Kilometer hinweg vom Fuße des Kaßbergs bis nach Reichenbrand erstreckt.