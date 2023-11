Berliner Harfinistin holt Claude Debussy und Johann Sebastian Bach nach Limbach-Oberfrohna

Am 5. November gibt es in der Kirche in Rußdorf eine musikalische Reise durch Europa zu hören. Zu hören sind Werke bekannter europäischer Komponisten.

Die Berliner Harfinistin Jessyca Flemming ist in Limbach-Oberfrohna keine Unbekannte. Im Sommer begeisterte sie bei „Musik im Park" die Besucher mit ihrer Harfe. Am Sonntag kehrt sie für ein Konzert zurück. Anlässlich des Rußdorfer Kirchweihfestes gestaltet sie mit Sängerin und Querflötistin Juliane Rogsch sowie Cellistin Rita Mascarós...