Betrüger-Duo in Chemnitz unterwegs: Frau gibt sich bei Chemnitzer Seniorin als Versicherungsvertreterin aus

Die Täter verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu einer Wohnung auf der Helmholzstraße in Hilbersdorf. Die Polizei warnt und gibt Tipps für richtiges Verhalten in solchen Fällen.

Plötzlich klingelt es an der Tür. Eine kräftige Frau mit blonden und schulterlangen Haaren steht davor. Sie ist zwischen 30 und 40 Jahre alt und sagt, dass sie im Auftrag einer Versicherung da ist. Die Seniorin, die ihr geöffnet hat, lässt sie herein. Ihre Geschichte klingt zunächst plausibel. In einer Wohnung in einem der oberen Stockwerke...