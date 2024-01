Betrüger versuchten in Chemnitz bei Seniorin an Geld zu kommen

Die Anrufer suggerierten der Frau, dass sie bei einer Umfrage zur Corona-Pandemie einen Vertrag abgeschlossen habe. Die Seniorin reagierte richtig.

Betrügern fällt immer wieder eine andere Masche ein, um ans Geld anderer zu kommen. So riefen sie laut Polizei vergangenen Donnerstag eine Seniorin in Reichenhain an. Dabei suggerierten sie der Frau, dass sie Mitarbeiter des Justizzentrums Chemnitz wären und die Angerufene im Zusammenhang mit einer Umfrage zur Corona-Pandemie einen Vertrag...