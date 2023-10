Bis November: MRB dünnt Regionalexpress-Züge zwischen Chemnitz und Zwickau aus

Aufgrund von Krankheitsfällen fällt der RE3 zur Hauptverkehrszeit aus. Die Reise wird zusätzlich durch Brückenbau behindert.

Chemnitz.

Aufgrund von zahlreichen Krankheitsfällen bei Lokführern dünnt die Mitteldeutsche Regiobahn ihren Fahrplan auf der Strecke Chemnitz nach Hof bis 5. November aus. Betroffen ist der RE 3 auf dem Teilstück zwischen Chemnitz-Siegmar und Zwickau. Vor allem in den frühen Morgenstunden sowie zur Hauptverkehrszeit am Nachmittag fährt der RE 3 in beide Richtungen nicht. Fahrgäste sollen in dieser Zeit den RB 30 nutzen, der an jeder Haltestelle auf der Strecke hält. Um welche Züge es sich genau handelt, wird an den Bahnhöfen sowie auf der Website www.mitteldeutsche-regiobahn.de bekanntgemacht.