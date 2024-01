Brand in Chemnitzer Stadtteil Adelsberg: Vier Personen mussten ins Krankenhaus

Eine Heizungsanlage brannte am Dienstagabend in einem Keller. Das Haus ist momentan unbewohnbar.

Chemnitz.

Am Dienstagabend ist es zu einem Brand in einem Keller eines Einfamilienhauses an der Otto-Thörner-Straße in Adelsberg gekommen. Wie die Polizei mitteilt, wurden dabei fünf Menschen, vier Bewohner und ein Gast, verletzt. Eine Person konnte vor Ort ambulant behandelt werden, vier Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus gebracht. Sie konnten die Klinik aber mittlerweile wieder verlassen, so die Polizei.