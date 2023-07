Brandgefahr in Chemnitzer Wäldern steigt

Wenig bis gar kein Regen und Hitze: In Sachsens Wäldern ist es derzeit wieder besonders trocken. Die Waldbrandgefahr steigt. Am Dienstag wurde für Chemnitz die Gefahrenstufe 4 (hohe Gefahr) ausgegeben. Auch in anderen Teilen Sachsens sieht es ähnlich aus. Insbesondere trockenes Laub und Gras auf Waldböden sei eine leicht entzündbare Quelle...