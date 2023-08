Bündnis „Chemnitz Nazifrei“ ruft zu Demonstration gegen Rassismus auf

Den Protest am Samstagnachmittag in der Innenstadt unterstützen zahlreiche Gruppierungen.

Ein Zeichen gegen Rassismus und rechte Gewalt will am Samstag das Bündnis „Chemnitz Nazifrei“ mit einer Demonstration setzen. Fünf Jahre nach den rechten Ausschreitungen nach der tödlichen Messerattacke auf Daniel H. am Rande des Stadtfestes im August 2018 soll erinnert und eine Aufarbeitung gefordert werden. Die Kundgebung beginnt 14 Uhr...