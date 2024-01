Burgstädt: Wahrzeichen der Stadt ziert bis Februar das Rathaus

In einem Malwettbewerb waren Burgstädter Schüler aufgerufen, das Wahrzeichen der Stadt zu zeichnen. Die zwölf schönsten Taurus-Bilder sind nun mit einer Lichtinstallation am Rathaus zu sehen.

Wie sehen Kinder ihre Stadt in Zukunft, welche Wünsche haben sie für Burgstädt oder was ist ihr Lieblingsplatz? Mit diesen und anderen Fragen ging die Burgstädter Stadtverwaltung unlängst auf Schülerinnen und Schüler in der Stadt am Taurastein zu. Um Antworten zu bekommen, wurde ein Mal- und Zeichenheft entwickelt, an die Schulen der Stadt...