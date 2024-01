Burgstädter Gymnasium will Klimaschule werden und verlagert Klassenzimmer nach draußen

Mit einem Projekt für den Klimaschutz hat das Burgstädter Gymnasium den Zukunftspreis für Energie gewonnen. Was genau haben die Schüler vor?

Das Burgstädter Gymnasium will Klimaschule werden. Auf den Weg dahin hat die Bildungsstätte 2000 Euro an Unterstützung vom Freistaat bekommen. Die Schule hat mit ihrem Projekt „Auf den Weg gebracht“ den Zukunftspreis für Energie, Klima, Umwelt in der Kategorie Zivilgesellschaft gewonnen. Mit ihm werden Projekte prämiert, die zu einer...