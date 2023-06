Bus-Unfall auf Hartmannsdorfer Kreuzung mit vier Verletzten

Auf der Kreuzung Burgstädter Straße/Leipziger Straße ist es am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit vier Verletzten gekommen. Wie die Polizei am Nachmittag mitteilt, waren an dem Zusammenstoß gegen 5.30 Uhr ein Linienbus und zwei Autos beteiligt. Ein 51-jähriger Mann wollte mit seinem Ford von Burgstädt aus in Richtung Limbach-Oberfrohna fahren....