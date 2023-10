Carlowitz-Gesellschaft: Warum in Chemnitz über eine Entscheidung in Ecuador diskutiert wird

Vor wenigen Wochen wurde am Amazonas eine weitreichende Entscheidung getroffen. Die Bevölkerung stimmte gegen Ölbohrungen in Schutzgebieten. Für Dieter Füsslein von der Carlowitz-Gesellschaft beispielgebend.

Dieter Füsslein ist fasziniert. Der Vorstandsvorsitzende der Carlowitz-Gesellschaft für Nachhaltigkeit mit Sitz in Chemnitz, sagt, dass das, was in Ecuador passiert ist, „erstmalig im Weltgeschehen“ sei. Was er damit meint? In Ecuador war die Bevölkerung dazu aufgerufen, für oder gegen Ölbohrungen in einem geschützten Amazonasgebiet zu...