Casting für den Chemnitzer Opernball: Paare kämpfen um Platz für eine rauschende Ballnacht

Am 10. Februar findet der 20. Opernball statt. 22 Paare werden dann als Debütanten den ersten Wiener Walzer des Abends tanzen. Wer dabei sein will, muss vorher dem prüfenden Blick einer Jury standhalten und danach eine Choreografie einstudieren. Was reizt junge Menschen am Opernball?

Sollten Emma und Arwed Kirmse es schaffen, eines der 22 Debütanten-Paare des Chemnitzer Opernballs 2024 zu sein, werden sie etwas aus der Masse herausstechen. Das liegt zum einen an ihrem Style. Emma trägt kurze Haare, ein Nasenpiercing und kauft Kleidung nur secondhand. Arwed hat die blonden langen Haare zu einem Zopf gebunden. Auch er wirkt...