Chemnitz: Badegast filmt unbekleidete Kinder am Stausee

Mitarbeiter wurden nach einem Zeugenhinweis auf den 26-Jährigen aufmerksam. Ermittlungen wegen der Herstellung kinderpornografischer Inhalte laufen.

Am Stausee Rabenstein hat ein 26-Jähriger zum Teil unbekleidete Kinder gefilmt. Laut Polizei ereigneten sich die Taten am Samstagnachmittag. Mitarbeiter des Stausees stellten nach einem Zeugenhinweis den 26-Jährigen, der mit seinem Smartphone mehrere Kinder gefilmt hatte. Als die hinzugerufenen Beamten das Handy kontrollierten, was der Deutsche...