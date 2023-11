Chemnitz diskutiert: Wie wird die Gemeinschaftsschule ein Erfolg in Sachsen?

Beim Gemeinschaftsschultag am Samstag soll diskutiert werden, wie das Schulmodell funktionieren kann. Auch bisherige Erfahrungen sollen thematisiert werden.

„Länger Gemeinsam Lernen – Gemeinschaftsschule in Sachsen“ heißt das Thema des 2. Gemeinschaftsschultages, zu dem am Samstag, dem 11. November, in die Kooperationsschule Chemnitz (Wittgensdorfer Str. 121, Chemnitz) eingeladen wird. Ab 10 Uhr wird zur Frage „Wie wird Gemeinschaftsschule ein Erfolg in Sachsen?“ diskutiert. Nach einer...