Chemnitz-Hilbersdorf: Gartenlaube an Bahnlinie brennt komplett nieder

Feuerwehr verhindert am Freitagfrüh ein Ausbreiten des Feuers in Hilbersdorf.

Chemnitz.

In Hilbersdorf ist am Freitagmorgen ein Gartenhäuschen niedergebrannt. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen auf andere Lauben in der Anlage entlang der Straße An der Dresdner Bahnlinie verhindern. Das Feuer hatte eine Streifenwagenbesatzung kurz vor 3 Uhr aus der Ferne entdeckt. Laut Polizei gab es keine Verletzten. Der Brandursachenermittler ist am Freitag vor Ort. (cma)