Chemnitz: Hochwasserwarnstufe 2 in der Nacht erreicht

Der anhaltende Niederschlag und Tauwetter lassen die Gewässer in Chemnitz weiter ansteigen. Anwohner sollten die Entwicklungen im Blick behalten. In der Nacht stieg der Pegel stark an.

Chemnitz. Die Pegel von Chemnitz und Würschnitz sind stark angestiegen. Daher gilt seit etwa 3 Uhr für Chemnitz die Alarmstufe 2. So beträgt der Pegelstand derzeit 2,63 Meter (4.15 Uhr). Noch zwölf Stunden zuvor lag er bei 1,16 (23. Dezember, 16 Uhr). Die Stadt Chemnitz hat Anwohner aufgerufen, weiterhin achtsam zu bleiben und sich regelmäßig über Pegelstände zu informieren. Überschwemmungen in einzelnen Gebieten sind möglich. Die Feuerwehr Chemnitz warnt in den betroffenen Gebieten bereits mithilfe der Hochwassersirenen. Im Ernstfall sollten Kellerräume nicht betreten werden.

Ursprüngliche Meldung: In Chemnitz geht der Schnee langsam in Schneeregen und Regen über. Die aktuelle Wetterlage, die auch weiter anhalten soll, sorgt für steigende Pegel an Flüssen und Bächen. Die Stadtverwaltung Chemnitz bittet daher die Anwohner, die Entwicklungen im Blick zu behalten und sich regelmäßig über die Wasserstände zu informieren.

Aktuell ist noch keine Alarmstufe erreicht. Die Prognosen des Landeshochwasserzentrums gehen aber davon aus, dass das bis Sonntag zumindest teilweise der Fall sein könnte. So ist der Wasserstand der Chemnitz seit Freitag gestiegen. Am Samstag ging es weiter nach oben. Aktuell (Stand: 19.15 Uhr) wird ein Wasserstand von 1,18 Meter angegeben. Vor 24 Stunden lag der Wert noch deutlich unter einem Meter. Auch die Würschnitz in Harthau ist in den vergangenen Stunden weiter angeschwollen. Aktueller Wasserstand (Stand 19.15 Uhr): 1,25 Meter. Die Durchflussmengen haben sich ebenfalls erhöht. Für die Zwönitz, die in Altchemnitz mit der Würschnitz zusammenfließt, werden ebenfalls erhöhte Pegelstände gemeldet. Aktueller Wasserstand (19.15 Uhr): 72 Zentimeter. Am Freitagabend waren es noch knapp zehn Zentimeter weniger.

Es besteht weiterhin eine Warnung vor Hochwasser für das Stadtgebiet. Überflutungen auf landwirtschaftlichen Fällen, einzelner bebauter Grundstücke und Keller könnten die Folge sein. Es wird unter anderem davor gewarnt, sich in der Nähe von Fließgewässern aufzuhalten.

Warnung vor Hochwassergefahr gilt bis 25. Dezember

Schon vor einigen Stunden wurden die Chemnitzer auch über die Nina-Warnapp über eine amtliche Unwetterwarnung vor starkem Tauwetter informiert. Die steigenden Temperaturen lassen die Schneedecke abtauen. Die Abflussmengen sollen zwischen 40 und 70 Liter pro Quadratmeter erreichen. Hochwasser an Flüssen und Bächen sei möglich. Die Warnung gilt derzeit bis zum Abend des 25. Dezember. Zeitgleich wird für das Stadtgebiet mit weiter anhaltendem starken Schneefall gerechnet. Straßen können stellenweise unpassierbar werden. Bei der CVAG kommt es aufgrund der Witterungsverhältnisse zu Verspätungen und Ausfällen. Die Linie 83 hat ihren Betrieb erst einmal komplett eingestellt. Zudem könnten Bäume aufgrund der Schneelast auf die Straßen fallen. Diese Warnung gilt aktuell noch für den ganzen Abend. (aed)