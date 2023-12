Chemnitz: Mutmaßlicher Drogendealer in Haft

Im Zentrum hatte eine Streife einen Mann beobachtet, der eine Tüte aus dem Imbissfenster geworfen hatte. Der Inhalt löste einen Polizeieinsatz aus.

Beamte der Operativen Einsatzgruppe haben am Freitagabend einen mutmaßlichen Drogendealer festgenommen. In einem Hinterhof im Bereich Annenstraße/Reitbahnstraße hatten sie zuvor einen Mann beobachtet, der eine Tüte aus dem Fenster eines Imbisses warf. Wie sich herausstellte befanden sich in der sichergestellten Tüte knapp 6,3 Gramm Haschisch...